ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic ha parlato così della situazione delicata in Serie A per via dei tanti casi di Covid. Le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic ha parlato della possibilità di fermare il campionato per via dei casi di Coronavirus in molte squadre di Serie A. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Io cerco di restare positivo. Io preparo la partita come se si dovesse giocare poi mi adatterò a quello che succederà.»