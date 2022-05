Messias può essere il primo colpo del Monza in A

La prima mossa di mercato del Monza potrebbe essere Junior Messias: ecco i dettagli

La prima mossa di mercato del Monza di Berlusconi e Galliani in Serie A potrebbe essere Junior Messias.

Come riferito da Tuttosport, tutto o quasi dipenderà però dal Milan che potrebbe riscattare il suo cartellino, di proprietà proprio del Crotone, ma chiede uno sconto sui 5,4 milioni necessari. Il Monza è pronto ad approfittarne e sta preparando un’offerta importante per il club calabrese appena retrocesso in Serie C.