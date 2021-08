Messias, parla il ds del Crotone: «Il Milan non si è fatto avanti»

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sportitalia su Junior Messias

Frena la trattativa per Junior Messias al Milan. Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ne ha parlato così ai microfoni di Sportitalia.

«Il giocatore è richiesto da 2-3 società importanti, il Milan non si è fatto più vivo dopo un iniziale interessamento. Non so cosa succederà domani, ma sicuramente qualcosa si farà e una di queste squadre lo prenderà perché è un giocatore importante. Sette milioni? Ci aggiriamo attorno a quella cifra, è una valutazione giusta in questo momento anche se il valore è più alto. Io ancora non capisco come possa essere ancora a Crotone viste le sue capacità. Chi lo prenderà farà un salto di qualità enorme. Inoltre è un uomo straordinario, che ha fatto grandi sacrifici e non ha mai forzato la mano, certamente è un po’ nervoso in questi giorni perché non sa dove giocherà la prossima stagione.»