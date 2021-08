Numero maglia Messias Milan: ecco quale ha scelto

Junior Messias ha firmato il contratto con il Milan, si attende solo l’ufficialità, intanto ha scelto il numero di maglia, ecco qual’è

Si attende l’ufficialità. Junior Messias è ufficiosamente un giocatore del Milan. Il brasiliano dopo le visite mediche ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri, si attende solo l’annuncio della società.

Intanto, secondo quanto riportato da Peppe di Stefano, inviato Sky Sport, ha già deciso quale sara il numero di maglia da far stampare dietro la divisa quando scenderà in campo: è il 30 come a Crotone. Un numero che nell’ultima stagione in rossoblù gli ha portato bene con 6 gol e 6 assist realizzati. I tifosi del Milan si augurano che possa ripetersi se no addirittura migliorarsi.