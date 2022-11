Małgorzata “Gosia” Mesjasz ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia di Milan Femminile Como

Małgorzata “Gosia” Mesjasz ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia di Milan Femminile Como:

«Sono molto orgogliosa e felice di essere qui e di giocare in una squadra come il Milan. Contro il Como sarà una sfida molto difficile. Giocando dopo la pausa nazionali abbiamo avuto poco tempo per prepararla tutte insieme, ma giocheremo in casa e vogliamo conquistare i tre punti. Ma sappiamo che non sarà facile»