Merletti dice addio al Milan: andrà al Renate a titolo definitivo

Tommaso Merletti ha dato il proprio addio al Milan dopo la cessione a titolo definitivo: andrà al Renate in Serie C

Tommaso Merletti, difensore centrale della Primavera rossonera, lascia il Milan a titolo definitivo per andare al Renate. Ecco il suo post di addio dopo l’ufficialità:

«Non è mai facile andarsene, chiudere una porta e andare avanti, soprattutto quando quella porta è il Milan. Questa squadra ha significato tutto per me, crescita come persona, come giocatore, amicizia, rispetto e sacrificio. Tutte le persone incontrate mi hanno lasciato degli insegnamenti che porterò sempre con me e per questo sarò sempre grato, non dimenticherò mai chi sono e chi mi ha cresciuto. Ora però è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura».