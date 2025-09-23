Meret lancia la sfida al Milan: «Con la squadra di Allegri sarà durissima ma andremo a San Siro con un unico obiettivo»

Meret, portiere del Napoli, ha lanciato la sfida al Milan di Massimiliano Allegri: le due squadre si affronteranno domenica a San Siro

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la recente vittoria al Maradona contro il Pisa, ma i suoi pensieri erano già proiettati alla sfida più attesa: lo scontro con il Milan di Massimiliano Allegri a San Siro. L’estremo difensore non ha nascosto la consapevolezza della difficoltà dell’incontro, ma ha anche ribadito la fiducia nelle qualità dei partenopei. Le sue parole, dense di ambizione e rispetto per l’avversario, hanno acceso i riflettori su una delle partite più attese del campionato.

Meret Pensa al Milan: Un Avversario da Rispettare

L’intervista ha preso una piega decisiva quando si è arrivati a parlare del prossimo impegno di Serie A. Meret ha fornito una valutazione lucida e schietta del Milan, un avversario che conosce bene.

Sulla prossima sfida di campionato contro il Milan: “Col Milan sarà durissima, giocano in uno stadio complicato e hanno entusiasmo, ma conosciamo le nostre qualità e andremo a San Siro per provare a vincere”.

Questa dichiarazione dimostra la mentalità vincente che il Napoli ha fatto propria, ma riconosce anche il valore del lavoro svolto dal Milan in questa stagione. I rossoneri, sotto la guida esperta di Allegri e con le strategie di calciomercato del direttore sportivo Tare, si presentano come una delle squadre più temibili del campionato. Il loro entusiasmo e la compattezza del gruppo sono fattori che rendono la sfida ancora più intrigante e difficile.

Tattica e Mentalità: Le Armi del Napoli

Oltre a lanciare la sfida al Milan, Meret ha anche commentato alcuni aspetti tattici e personali che riguardano il suo ruolo e la sua squadra. Le sue parole rivelano una preparazione meticolosa, fondamentale per affrontare avversari di alto livello come il Milan di Allegri.

Sui palloni col piede: “Sui palloni col piede ci alleniamo tanto. Sempre più squadre ti pressano alto, quindi quando non si può costruire dal basso diventa fondamentale cercare soluzioni lunghe per sfruttare i nostri attaccanti forti di testa e veloci”.

Questa attenzione alla costruzione del gioco evidenzia come il Napoli sia una squadra completa, pronta a variare la propria strategia in base alle esigenze della partita. Un aspetto che potrebbe rivelarsi cruciale contro il Milan, noto per la sua aggressività nel pressing.

Infine, Meret ha parlato del suo rapporto con il compagno di squadra Milinkovic-Savic, sottolineando l’importanza della concorrenza interna.

Sul dualismo con Milinkovic-Savic: “Tra noi c’è grande rispetto e stima, lavoriamo bene insieme. Il mister è stato chiaro: ci sarà alternanza in base alle partite e starà a noi dimostrare di meritare il posto. Io sono pronto ogni volta che verrò chiamato in causa”.

Questa sana competizione garantisce che ogni giocatore sia sempre al massimo della sua condizione, una risorsa inestimabile per affrontare un tour de force come quello contro il Milan. La sfida di San Siro non sarà solo un test per il Napoli, ma una vera e propria prova del nove per il portiere, chiamato a difendere la porta da uno dei migliori attacchi del campionato.