Mercato, Pippo Inzaghi vuole due giocatori rossoneri

Filippo Inzaghi sta cercando di costruire una squadra in grado di rimanere in Serie A nella prossima stagione. Per questo motivo sta chiedendo qualche sforzo alla dirigenza del Benevento per puntellare la rosa con un paio di rinforzi. Negli ultimi giorni di mercato i giallorossi tenteranno di prelevare due giocatori rossoneri: Rade Krunic e Leo Duarte. Il primo potrebbe arrivare a titolo definitivo per pochi milioni di euro, mentre il secondo in prestito. I prossimi giorni saranno decisivo per le operazioni che al momento rimangono slegate.