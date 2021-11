Mercato Milan, un ex obiettivo rossonero nel mirino del Borussia Dortmund

Mercato Milan, Hakim Ziyech è finito nel mirino del Borussia Dortmund: l’ala del Chelsea era stato accostato anche al Milan

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, Hakim Ziyech, ala del Chelsea ed ex obiettivo del Milan, potrebbe lasciare il club inglese e trasferirsi in Bundesliga e più precisamente al Borussia Dortimund.

Da valutare c’è l’ostacolo del cartellino, col club di Abramovich che nell’estate del 2020 lo ha pagato dall’Ajax 40 milioni. Ziyech in questo inizio stagione ha giocato in 10 gare considerando tutte le competizioni, segnando 2 goal.