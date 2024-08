Konè Milan, è LUI l’ultimo colpo di questa sessione di mercato? Gli ULTIMI aggiornamenti sulle scelte di Furlani e sul centrocampista francese

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti ai microfoni di TMW, Manu Konè potrebbe essere l’ultimo colpo del mercato Milan. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Dicevamo del Milan e di Manu Koné. Il Milan infatti potrebbe fare l’ultimo colpo di mercato proprio in coda e proprio a centrocampo perché dall’Arabia non è arrivata soltanto l’offerta per Dybala ma continuano ad esserci segnali di forte interesse su Bennacer. Le parti non sono vicine, ma di fronte a certe cifre ci potrebbe essere la sorpresa. E allora il Milan si cautela e pensa proprio a Manu Koné (che peraltro ha lo stesso procuratore di Maignan). E all’orizzonte potrebbe prefigurarsi un duello italiano sul centrocampista del Borussa Moenchengladbach».