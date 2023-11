Mercato Milan, Colpani più lontano? Due big se lo contendono

Mercato Milan, Andrea Colpani del Monza sembra essere più lontano dal club rossonero: la Juve tenta il sorpasso sull’Inter

Andrea Colpani del Monza, accostato anche al calciomercato Milan, è diventato l’oggetto del desiderio del mercato, con la convocazione nell’Italia il suo valore sta crescendo e le big osservano.

L’Inter ha da tempo messo gli occhi sul gioiellino di Galliani e con Ausilio e il suo scout lo stanno seguendo molto da vicino. Nelle ultime ore però c’è da registrare anche l’interesse della Juventus. Il Monza è disposta a cedere il ragazzo soltanto in estate quando potrebbe scatenarsi un’asta per lui. Non c’è da dimenticare il caso Bremer, sottolinea Tuttosport.