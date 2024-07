Colombo via dal Milan, ecco quando potrebbe arrivare la chiusura con QUESTO club! Le ULTIME sul futuro dell’attaccante vicino all’Empoli

Secondo quanto riportato da TMW, tra oggi e domani è attesa la chiusura tra Milan ed Empoli per il trasferimento in Toscana di Lorenzo Colombo.

L’attaccante rossonero, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Monza, arriverà in prestito con opzione per il riscato. Inoltre, non è da escludere la possibilità del contro riscatto in favore del club rossonero.