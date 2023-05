Mercato Milan: decisi tre acquisti per l’estate! Ecco chi arriverà per rinforzare la squadra rossonera. I dettagli

Il mercato Milan avrebbe posizionato il mirino su tre acquisti in vista dell’estate, per rinforzare la rosa soprattutto in chiave seconde linee.

Come riferito da TMW, il vice Maignan sarà Marco Sportiello dell’Atalanta, con le partenze sia di Tatarusanu sia di Mirante. Poi con gli addii di Dest e Ballo-Touré, il club rossonero acquisterà due nuovi terzini come alternative a Calabria e Theo Hernandez.