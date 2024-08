Mercato Milan, SVOLTA in vista per Fofana: il Monaco PRENDE il sostituto e i rossoneri preparano la contromossa! Le ultime

Non è una novità il fatto che gli uomini del mercato Milan siano alla ricerca di un nuovo centrocampista con caratteristiche difensive da mettere a disposizione di Paulo Fonseca e il preferito resta Youssouf Fofana. Come spiega Sport Mediaset potrebbe arrivare ben presto una svolta in questa trattativa che sta andando per le lunghe.

Il Monaco ha infatti preso un altro centrocampista che sarebbe il suo sostituto, ovvero Camara dal Metz. I rossoneri preparano la contromossa: una nuova offerta al rialzo, arrivando a mettere sul piatto 20 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.