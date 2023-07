Singo Milan: si allontana il giocatore del Torino, ecco perché! La decisione di Pioli e della società è chiara: a destra non si interviene

Il Milan non ha intenzione di acquistare il terzino destro. Non in questa sessione di mercato. Lo riporta Daniele Longo su Twitter, che spiega che questo sarà un obiettivo delle prossime sessioni di mercato.

Per questo motivo, non rientra più nei piani di Stefano Pioli Wilfried Singo, laterale destro del Torino. A rischio, quindi, anche lo scambio con Junior Messias, obiettivo di mercato di Cairo.