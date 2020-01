Mercato Milan: se Piatek non parte, il mercato è bloccato

Lavoro costante è quello dei dirigenti del Milan in questo mercato. Servono un esterno destro e una punta. Piatek blocca il mercato.

Il polacco, ormai in uscita dal Milan, blocca il mercato del Milan. Boban e Maldini continuano a lavorare così come Gazidis. Serve un esterno destro e una punta, l’idea della società sarebbe quella di sostituire Suso e Piatek. Per il primo le offerte sono molto poche mentre per Piatek delle offerte ci sono,ma non soddisfano ne il Milan ne il calciatore.

L’idea per la sostituzione in attacco è low cost, si pensa al ritorno di Andrè Silva con Rebic pronto a rientrare in Germania all’Eintracht. Per quanto riguarda l’esterno, l’idea rossonera è sempre quella: Matteo Politano. L’Inter chiede dai 20 a 25 milioni cash o uno scambio con Kessie che interessa a Conte. Il Milan riflette perché cedere Kessie vorrebbe dire tornare nuovamente sul mercato per un centrocampista con caratteristiche simili a quelle dell’ivoriano. Se tutto ciò si verificasse, il prescelto sarebbe Duncan del Sassuolo, ma i neroverdi chiedono comunque 20 milioni di euro.

Il numero 9 rossonero sembrava vicinissimo al Tottenham,ma la trattativa ha avuto delle complicazioni. L’unico club che ha presentato un’offerta al Milan è l’Aston Villa, ma Piatek riflette. Il Milan è stato chiaro, non vuole prestiti, ma vuole 30 milioni cash così da muoversi meglio sul mercato.