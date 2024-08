Mercato Milan, INTOPPO per Scuffet! La richiesta GELA Ibrahimovic, affare possibile SOLO a queste condizioni

Mercato Milan, intoppo per Scuffet! No del Cagliari al prestito, la richiesta dei sardi spiazza Ibrahimovic. Le ultime

Come riportato dall’Unione Sarda, c’è un intoppo nel calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa con il Cagliari per Scuffet, individuato dalla dirigenza rossonera come ideale sostituto dell’infortunato Sportiello.

Ibrahimovic infatti ha proposto un semplice prestito secco o con diritto di riscatto mentre i sardi vogliono la cessione a titolo definitivo per 3 milioni di euro o al massimo un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto. Trattativa in stallo.