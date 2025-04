Mercato Milan, l’ultima notizia fa felice Furlani! Super sconto in arrivo, resta così a Milanello

Mercato Milan, importante novità in vista della prossima estate: Manchester City pronto ad un forte sconto sul cartellino di Walker

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta riflettendo anche sul futuro di Kyle Walker.

PAROLE – «Walker a Milano sta bene e vorrebbe iniziare la prossima stagione con il Milan. Per riuscirvi dovrà alzare l’asticella in questo finale di stagione anche per convincere il club a investire su di lui. Allo stato attuale l’unica soluzione possibile sarebbe quella di rinegoziare i termini dell’accordo: il Milan non verserà i 5 milioni previsti per l’opzione di acquisto nelle casse del Manchester City. Con un indennizzo molto inferiore (1/2 milioni) allora le cose potrebbero cambiare».