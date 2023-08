Mercato Milan, Scamacca sempre più vicino all’Inter: le cifre

Gianluca Scamacca avanza ad ampie falcate verso l’Inter. Accordo vicino col West Ham, per il centravanti che era stato accostato al Milan

Gianluca Scamacca è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante ex Sassuolo era stato accostato anche al calciomercato Milan, ma sta per trasferirsi nell’altra sponda del Naviglio.

Come riporta Gianluca Di Marzio, è quasi fatta per il suo trasferimento dal West Ham. Il giocatore ha espresso il suo gradimento per la proposta del club nerazzurro, che offre circa 25 milioni + bonus al club inglese (il quale a sua volta ne chiede 30). Si può arrivare ad un’intesa già nei prossimi giorni.