Mercato Milan, Sabatini: «Scudetto? Se i rossoneri azzeccano…». Il giornalista si espone sugli acquisti rossoneri, valutati come scommesse

Ai microfoni da Tutti Convocati, il giornalista Sandro Sabatini analizza il calciomercato Milan.

Ecco le sue parole: «Sarà pur vero che il Milan ha preso molte scommesse, ma se non altro per una questione di grandi numeri, se i rossoneri azzeccano anche solo la metà degli acquisti fatti, hanno ricostruito una squadra competitiva per lo Scudetto»