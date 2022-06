Mercato Milan, Romagnoli ad un passo dalla Lazio: ecco quando potrebbe arrivare l’annuncio

Ormai è fatta tra Lazio e Romagnoli: ecco le ultime

Sembra ormai fatta tra Lazio e Alessio Romagnoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo tra la società biancoceleste e il difensore, ormai ex Milan, potrebbe già essere stato raggiunto da tempo e Lotito aspetta i primi giorni di luglio per formalizzare le prime operazioni in entrata.

Secondo altre indiscrezioni mancherebbe la piena intesa. La notizia certa, rispetto alla fine di

maggio, è una: Romagnoli ha già salutato il Milan, non ci sono controproposte o tentativi ulteriori di rinnovo. Storia finita. Negli ultimi giorni Alessio avrebbe detto no anche al Monza e alla Fiorentina, decise a inserirsi