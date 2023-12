Mercato Milan, semaforo verde per Gabbia? Ritorno vicino

Mercato Milan, si avvicina a grandi passi il ritorno di Matteo Gabbia: il difensore dà l’ok, palla al Villarreal

Come riportato dal Corriere dello Sport, Matteo Gabbia è ad un passo dal ritorno nel prossimo calciomercato Milan.

Il difensore italiano classe ’99, in prestito secco e annuale al Villarreal, ha già dato il proprio ok al rientro anticipato. Da vedere ora se gli spagnoli chiederanno un piccolo indennizzo per interrompere il prestito con 6 mesi d’anticipo.