Mercato Milan, Walker leader rossonero! Conferma scontata, queste le cifre del riscatto

Mercato Milan, Kyle Walker leader rossonero: conferma scontata per la prossima stagione, queste le cifre per l’acquisto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Kyle Walker sarà uno degli acquisti certi del prossimo calciomercato Milan, quello estivo. Il terzino inglese è diventato in poco tempo uno dei leader del club rossonero.

Furlani, CEO del club rossonero, dopo aver acquistato il classe ’90 in prestito gratuito con diritto di riscatto, verserà cinque milioni di euro alla società guidata da Pep Guardiola per trattenere il ragazzo a Milanello. Tra le parti c’è già un accordo per un biennale da 4.5 milioni di euro, bonus inclusi.