Milan, rinnovo Leao: novità importante sui tempi! Le ultime

Milan, rinnovo Leao: novità importante sui tempi! Cosa succede. I rossoneri accelerano e la speranza è di chiudere prima della Champions

Campionato, Champions League e rinnovo di Leao. Questi sono i grandi appuntamenti del Milan di questa settimana e mezza, con la speranza che l’ultima di queste si chiuda velocemente. Perché i rossoneri vorrebbero rinnovare il portoghese prima della semifinale di andata di Champions League con l’Inter: da domani ogni giorno è a disposizione, con lunedì e martedì particolare indiziate.

Non è semplice. Ogni giorno può essere buono per chiudere la trattativa, dove il principale ostacolo, se non unico, è quello della multa dello Sporting Lisbona. Il Lille, meta del Leao in fuga, sarebbe disposto a pagare i 22 milioni che Rafa deve, anche se il club portoghese chiede l’intera cifra, ovvero 45 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.