Mercato Milan, tutti i motivi dietro l'interesse per Ricci! Cairo fa muro ma Ibrahimovic...

Mercato Milan, ecco tutti i motivi dietro l’interesse per Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Cairo fissa la valutazione a 30 milioni di euro

Calciomercato.com ha svelato tutti i motivi dietro la scelta del calciomercato Milan di provarci per Samuele Ricci del Torino:

PAROLE – «Per qualità tecnica e personalità Ricci rappresenta perfettamente il modello di regista che il Milan sta cercando sul mercato. Il classe 2001 è presente nel database degli uomini mercato rossoneri da diversi anni, almeno tre per rimanere corti. Samuele poteva essere rossonero già la scorsa estate, quando Moncada aveva sondato il terreno con il Torino. La crescita mostrarti sotto tutti i punti di vista in questa prima parte di stagione hanno convinto il Diavolo a lavorare con più decisione e concretezza su un profilo apprezzato da tutti (staff tecnico e dirigenziale). Il Milan ha deciso internamente di voler puntare su Ricci per la prossima stagione, primi contatti anche con gli agenti del centrocampista granata. L’ostacolo principale potrebbe risiedere nell’alta valutazione che Cairo farà del giocatore che piace tanto anche in Premier League (non meno di 30 milioni di euro)».