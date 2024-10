Mercato Milan, l’AGGIORNAMENTO su Ricci fa SOGNARE i tifosi rossoneri! Parole che sanno di SENTENZA

Mercato Milan, l’aggiornamento su Samuele Ricci fa sognare i tifosi rossoneri: le parole di Vagnati sono chiare

Intervistato da Sky prima della gara contro l’Inter, Vagnati, DS del Torino, ha parlato così di Ricci, obiettivo anche del calciomercato Milan:

PAROLE – «Non voglio stare a parlare di Manchester e non Manchester. Io posso dire che mi ha fatto piacere che hai fatto (rivolgendosi a Di Marzio ndr) un po’ il passaggio di quello che è stato l’acquisto di Ricci, che l’abbiamo fatto quando lui era diciamo molto giovane, perché l’abbiamo preso nel gennaio di due anni fa praticamente. Quindi devo dire che è stata comunque un’operazione importante. Il presidente ci ha creduto, così come ci abbiamo creduto noi, perché comunque abbiamo speso una cifra comunque importante per quello che era fino a quel momento il percorso del giocatore. È stato bravissimo il ragazzo nel credere nel lavoro, ha fatto tanto, è cresciuto tanto dal punto di vista fisico-muscolare, da quello che sono le sue qualità tecniche, di visione di gioco, già le aveva. Si è migliorato in quello e penso che lui possa giocare con qualsiasi allenatore in qualsiasi campionato».