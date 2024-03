Giroud Los Angeles FC, si farà! Il RETROSCENA sulla trattativa dalla Francia per il trasferimento dell’attaccante rossonero

Jeremy Jeanningros ha parlato in esclusiva a Milannews24 del trasferimento di Olivier Giroud ai Los Angeles FC. Ecco le parole del giornalista de L’Équipe:

PAROLE – «Secondo le fonti dell’Équipe, Vincent Duluc e Loïc Tanzi, Giroud è prossimo al trasferimento al Los Angeles FC la prossima estate. L’attaccante francese è alla fine del contratto col Milan e vuole ritrovare Hugo Lloris con il quale non ha mai giocato in un club ma sono grandi amici. Si vedevano regolarmente a Londra quando Lloris giocava nel Tottenham e Giroud nell’Arsenal e poi nel Chelsea e le loro famiglie si conoscono bene. Il suo trasferimento è comunque una sorpresa per diversi motivi: era seguito da altri club in Europa. Inoltre, a 37 anni Giroud continua a giocare e a segnare ancora ad alti livelli, come questa settimana con la Francia con la quale ha segnato il 57esimo gol, siglando un ulteriore record. Forse la sua età non è un freno anche perché le carriere calcistiche ormai continuano a durare sempre di più».

L’INTERVISTA A JEREMY JEANNINGROS