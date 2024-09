Mercato Milan, era TUTTO VERO! Retroscena INCREDIBILE, cosa è successo in estate

Mercato Milan, clamoroso retroscena relativo a Victor Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray: Manna fa chiarezza

Il ds del Napoli Manna ha parlato a Mediaset per analizzare la situazione legata a Osimhen, calciatore accostato anche calciomercato Milan. Zlatan Ibrahimovic, in maniera indiretta, nelle scorse settimane aveva lasciato intendere di un possibile tentativo del club rossonero per l’attaccante nigeriano poi finito in prestito al Galatasaray.

OSIMHEN-MILAN LA SCORSA ESTATE? – «A noi non ci ha chiamato assolutamente nessuno».

