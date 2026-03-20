Mercato Milan, cassa con i prestiti: potenziale incasso da 100 milioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si proietta verso il futuro con un ottimismo finanziario che promette grandi colpi. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club meneghino si trova seduto su un vero e proprio “tesoretto” derivante dai prestiti, con un potenziale di oltre 100 milioni di euro da reinvestire nella prossima sessione estiva. Questa liquidità sarà fondamentale per il Direttore Sportivo Igli Tare e per Massimiliano Allegri.

I riscatti già ufficiali: Jimenez e Pobega salutano il Diavolo

Le prime certezze per le casse del Diavolo arrivano da operazioni già concluse. Alex Jimenez è diventato ufficialmente un giocatore del Bournemouth. L’operazione, fissata a 20 milioni di euro più bonus, porterà però nelle tasche del Milan solo il 50% della cifra, poiché la restante parte spetta al Real Madrid.

Parallelamente, anche Tommaso Pobega è stato riscattato dal Bolognaper 7 milioni di euro. A questi si aggiungono i 15 milioni sicuri che arriveranno dal Como per Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo era passato ai lariani con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Le trattative calde: da Chukwueze a Colombo

Il lavoro diplomatico di Igli Tare prosegue incessantemente per piazzare gli altri esuberi. Ci sono ottime probabilità che il Genoa riscatti Lorenzo Colombo per una cifra vicina ai 10 milioni. Ancora più redditizia si prospetta la cessione di Samuel Chukwueze al Fulham: l’esterno offensivo nigeriano potrebbe portare nelle casse dei rossoneri ben 28 milioni di euro.

Le situazioni spinose: Bennacer e Musah

Non tutte le operazioni risultano però in discesa per l’allenatore Allegri e la dirigenza. Appaiono più complessi i riscatti di Ismael Bennacer da parte della Dinamo Zagabria (valutato 10 milioni), e di Yunus Musah all’Atalanta. Il centrocampista statunitense ha un diritto di riscatto fissato a 26 milioni, cifra che gli orobici stanno ancora valutando. In totale, lastrategia del DS Tare mira a snellire l’organico fornendo a Massimiliano Allegri un budget extra per riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.