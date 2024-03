Mercato Milan, Pioli elogia la società: «Scelte che ci permettono di pianificare il futuro in questo modo. Ho sempre detto che...»

Mercato Milan, Stefano Pioli ha elogiato la società rossonera per gli acquisti fatti la scorsa estate: le dichiarazioni

Durante la conferenza stampa nel post-partita della gara vinta contro il Verona al Bentegodi, Stefano Pioli ha elogiato la società rossonera per le scelte fatte nell’ultimo calciomercato Milan. Le dichiarazioni:

40 GOL DAL MERCATO – «Il club ha lavorato bene durante il mercato, l’ho sempre sostenuto. Abbiamo preso giocatori di livello. Ci sono le basi per fare bene quest’anno, anche se non riusciremo a vincere lo Scudetto quest’anno, e per far bene anche in futuro»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO VERONA-MILAN