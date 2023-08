Origi Milan: il Torino molla la presa! Svelato il motivo. Cairo valuta un altro acquisto per i granata e ne rimane solo uno in chiave mercato

Il Torino aveva chiesto informazioni per Divock Origi, attaccante del Milan in uscita dopo la deludente prima stagione in rossonero.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, anche il Torino si sfila dal mercato: il nuovo obiettivo dei granata è Duvan Zapata. Ad ora, dunque, rimane solo il Burnley interessato: o un acquisto a titolo definitivo o un prestito con diritto di riscatto, con ingaggio a carico del club inglese.