Mercato Milan, Origi al passo d’ADDIO: spunta una clamorosa IDEA per la separazione. Ultime

Mercato Milan, Origi al passo d’ADDIO: spunta una clamorosa IDEA per la separazione. Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Divock Origi sarà certamente lontano dal Milan. Il club glielo ha fatto capire in tutti i modi e il belga si sta già adoperando per trovare la soluzione migliore per il suo futuro. Come riportato da Calciomercato.com ci sarebbe un ultimissima idea in casa rossonera per risolvere quello che sta diventando un vero e proprio problema.

Il Milan avrebbe infatti detto agli agenti del ragazzo che Origi può essere considerato un parametro zero: allo stato attuale incide sul bilancio per 330milan euro, motivo per cui la scelta di cederlo senza corrispettivo consentirà di risparmiare almeno sull’ingaggio.