Mercato Milan, operazione last-minute per la difesa: proposto questo calciatore a sorpresa! L’ultimo nome per i rossoneri

Non è ancora finito il mercato Milan! I dirigenti rossoneri sono ancora alla ricerca di un altro difensore da regalare a Stefano Pioli in questi ultimissimi giorni prima della chiusura della sessione invernale. L’ultima idea porta ad un centrale che in passato ha giocato in Italia.

Si tratta di Marlon. Il centrale brasiliano di proprietà dello Shakhtar ma attualmente in prestito alla Fluminense, è stato proposto ai rossoneri come operazione last-minute per la difesa. L’operazione al momento sembra complicata per via dei tempi tecnici. A rivelarlo è Gianluigi Longari.