Mercato Milan, Openda è il nome per l’attacco! Le cifre

Mercato Milan, Openda è il nome per l’attacco! Le ultime. I rossoneri cercano il giocatore belga, ma il Lens chiede 30-35 milioni

Il grande obiettivo del Milan per l’attacco è Openda del Lens. Come scrive La Gazzetta dello Sport, però, il club francese non scende dalla cifra già richiesta, che oscilla tra i 30 e i 35 milioni.

Un prezzo dovuto a due fattori: la concorrenza alta, con Borussia Dortmund e Atletico Madrid in primo piano; la qualificazione alla prossima Champions del club francese, che ha alzato il valore dei giocatori simbolo.