Mercato Milan, occhi su Croazia-Turchia: 4 giocatori nel mirino

Gli uomini di mercato del Milan guarderanno con un occhio di riguardo la sfida tra Croazia e Turchia: i giocatori osservati

La sosta delle nazionali è un’occasione per gli uomini del mercato Milan di visionare dal vivo alcuni profili graditi in ottica futura. A proposito di ciò, la sfida tra Croazia e Turchia metterà in mostra parecchi calciatori seguiti dai rossoneri.

A rivelare i loro nomi è Calciomercato.com. Ci sono i due attaccanti: il croato Petar Musa di proprietà del Benfica ed il turco Baris Yilmaz del Galatasaray. Saranno attenzionati anche i due giocatori del Fenerbahce, Baris Yilmaz e Ismail Yuksek, rispettivamente terzino destro e mediano.