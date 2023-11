Mercato Milan, Kelly in pole per la difesa: tutti i dettagli e cosa succede a gennaio

Mercato Milan, è Lloyd Kelly il nome in pole per la difesa rossonera: Moncada pronto all’affondo nel mese di gennaio

Lloyd Kelly è il nome in pole del calciomercato Milan per rinforzare la difesa rossonera, orfana per alcuni mesi di Kalulu e Pellegrino.

Come riferito da Tuttosport, Moncada ha promosso il ragazzo dopo averlo visionato dal vivo sabato e nonostante la concorrenza del Tottenham è pronto a bloccare il centrale del Bournemouth a parametro zero a giugno (è in scadenza a giugno 2024). Tuttavia l’emergenza impone un tentativo immediato: il Diavolo è pronto ad affondare il colpo già a gennaio.