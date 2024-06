Mercato Milan, Moncada STRINGE il cerchio: corsa a due in difesa, LUI sta per guadagnare la pole

Mercato Milan, Moncada stringe il cerchio per quanto riguarda il colpo in difesa: Diogo Leite in rimonta su Brassier

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta stringendo il cerchio per quanto riguarda il nuovo difensore centrale da regalare a Paulo Fonseca in vista della prossima stagione.

Dopo varie ipotesi, negli ultimi giorni la corsa sembra essersi ridotta a due soli profili: Brassier del Brest e la new entry Diogo Leite, difensore centrale dell’Union Berlino valutato dal club tedesco 18 milioni di euro bonus inclusi.