Musah Milan: accordo totale con il Valencia! Le ultime

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su Twitter, il Milan ha concluso l’accordo con il Valencia per Yunus Musah. Il club spagnolo ha dato il via alla libera per la cessione del giocatore.

Yunus Musah to AC Milan, here we go! Agreement sealed between Milan and Valencia on €20m package deal, add ons included 🔴⚫️🇺🇸 #ACMilan



Medical tests next week and five year deal set to be signed.



After Christian Pulisic, Musah will join AC Milan. pic.twitter.com/JTM4mtohEG