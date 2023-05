Mercato Milan, c’è l’ok di Maldini e Massara: i dirigenti rossoneri hanno preso una prima decisione in vista dell’estate

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse del Milan nella sessione di calciomercato ormai alle porte. Maldini e Massara avrebbero già preso una prima importante decisione.

Il budget estivo sarà utilizzato essenzialmente dalla mediana in su. In difesa, pertanto, non sono previsti cambiamenti a meno che non servano a riempire il vuoto di una cessione.