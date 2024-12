Mercato Milan, tris di nomi per la difesa! Il pupillo di Moncada è in pole, tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri hanno tre profili sul taccuino per la difesa della prossima stagione: Moncada segue Mosquera, Diakité e Diomande

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan segue tre nomi per la difesa della prossima stagione:

PAROLE – «L’attività di scouting da parte del Milan ha posto all’attenzione di Moncada diversi profili che potrebbero fare al caso di Fonseca in caso di addio di Tomori. Tra i preferiti c’è sicuramente Mosquera, difensore classe 2004 in forza al Valencia. Piace perché abbina a un’ottima struttura fisica anche una buona cifra tecnica in fase di prima impostazione. Un altro nome sul quale il Milan sta facendo dei ragionamenti è quello di Diakité del Lille: classe 2001, ha già lavorato con Fonseca. I buoni rapportati tra i club possono favore il buon esito dell’operazione. Diomande, difensore ivoriano classe 2003, è certamente uno dei profili considerati con prospettive da top player per il Milan. Seguito a più riprese dagli scout rossoneri negli ultimi due anni ha sempre convinto tutti. Il problema? Per lo Sporting Lisbona vale più di 35 milioni di euro».