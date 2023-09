Mir Milan: il Siviglia risponde no ai rossoneri! Cosa succede ora. Il club spagnolo ha chiarito la posizione, ma non è ancora finita

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, il Siviglia ha risposto no al Milan per Rafa Mir.

Il club spagnolo non trova una soluzione per sostituire il suo centravanti in queste ore di mercato. Il giocatore vuole il Milan e insiste, si parla ancora per capire se sia possibile trovare una soluzione ma le possibilità sono in calo.