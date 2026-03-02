Mercato Milan, sfuma la suggestione McKennie: arriva il rinnovo con la Juventus. Segui le ultime sui rossoneri

Arriva una notizia ufficiale da Torino che sposta gli equilibri del centrocampo in Serie A. Weston McKennie, il dinamico centrocampista statunitense classe 1998 noto per i suoi inserimenti e la grande duttilità tattica, ha ufficialmente rinnovato il suo legame con la Juventus. Una mossa che blinda uno dei pezzi pregiati del club bianconero fino al 30 giugno 2030.

Il comunicato ufficiale e i dettagli del rinnovo

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali del club piemontese (fonte: Juventus.com), il prolungamento è il giusto riconoscimento per un calciatore che ha dimostrato una crescita costante. Il comunicato recita: “Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto”. Questo annuncio mette fine alle voci che vedevano il texano lontano dall’Italia, confermandolo come pilastro per il futuro della Vecchia Signora.

L’ombra del Milan: le strategie di Igli Tare

Nonostante il rinnovo riguardi la rivale storica, il Diavolo osserva con attenzione. Igli Tare, il carismatico Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua capacità di scovare talenti internazionali, sta infatti monitorando diversi profili per rinforzare la mediana. Con il rinnovo di McKennie, una possibile pedina di scambio o obiettivo di mercato sfuma definitivamente per la compagine milanista, obbligando il dirigente albanese a virare su altri obiettivi di caratura internazionale per accontentare la nuova guida tecnica.

Il nuovo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri

Il rinnovo dell’americano è una notizia che tocca indirettamente anche i rossoneri a causa del “fattore panchina”. Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan famoso per il suo pragmatismo e la gestione vincente dei campioni, conosce molto bene le caratteristiche di McKennie per averlo allenato a lungo in passato. Ora, alla guida del club di via Aldo Rossi, il tecnico livornese dovrà studiare contromisure adeguate per affrontare un avversario che ha deciso di puntare con forza sulla continuità.

L’obiettivo di Allegri è chiaro: costruire un Milan solido, capace di contrastare la fisicità dei centrocampi avversari. Per fare ciò, il Diavolo dovrà rispondere colpo su colpo alle mosse delle rivali, garantendo al nuovo mister innesti che possano garantire lo stesso dinamismo mostrato dall’americano a Torino.