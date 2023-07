Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in uscita che in entrata. In tal senso Theo interessa al Manchester United

I big del Milan continuano a fare gola sul mercato. In tal senso Theo Hernandez interessa al Manchester United . Secondo fichajes.net’, infatti, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul terzino del Milan Theo Hernandez. Il francese sarebbe stato chiesto proprio dal tecnico dei Red Devils Erik ten Hag, per provare a fare il salto di qualità rispetto a Tyrell Malacia. Il club inglese sarebbe disposto a versare più di 60 milioni di euro per il francese.

Il club rossonero però, dopo la partenza di Tonali andato al Newcastle, non vorrebbe privarsi di un altro big.