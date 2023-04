Mercato Milan, Maldini e Massara valutano un giovane rossonero. Ecco chi hanno puntato i due dirigenti, con due scenari possibili

In un Cosenza che lotta per tenersi aggrappato in Serie B, a segnare gol c’è anche Marco Nasti, giocatore nato nella Primavera del Milan. Il giocatore, che incide anche con la Nazionale Under19, punta ad impressionare.

Maldini e Massare lo sanno e studiano le mosse per il suo futuro: in estate è assai probabile un ritorno a Milanello, con tanto di partecipazione al ritiro con tutti i big della Prima Squadra. Poi le strade percorribili sono due: un nuovo prestito o magari una conferma per crescere con i grandi. Lo scrive calciomercato.com.