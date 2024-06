Mercato Milan: Kjaer, Giroud e non solo… QUANTO guadagnano i rossoneri dai calciatori in scadenza di contratto

Se gli uomini del mercato Milan sono già a lavoro per nuovi innesti, con le piste per Zirkzee e Cash che si fanno sempre più calde, alcuni calciatori hanno già lasciato (o lo faranno a brevissimo) il club. Si tratta di coloro che erano in scadenza di contratto e andranno via a parametro zero, garantendo al club rossonero comunque un guadagno dai soldi risparmiati per il loro ingaggio. Stiamo parlando di Mirante, Kjaer, Caldara, Giroud e Jovic. A scendere nei dettagli è Calcio e Finanza.

I DETTAGLI – «L’insieme di questi addii, secondo le stime di Calcio e Finanza, libererà spazio per quasi 24 milioni di euro. Di questi, 8,8 milioni circa si riferiscono ad ammortamenti che non saranno più a bilancio (la maggior parte di questa quota è legata a Mattia Caldara), mentre poco più di 15 milioni di euro sono legati agli stipendi lordi degli stessi giocatori, che il Milan non dovrà più corrispondere. E’ evidente che alcuni di questi calciatori andranno inevitabilmente sostituiti, soprattutto nel reparto avanzato (dove lo stesso Jovic potrebbe decidere di rimanere, qualora trovasse un accordo). Necessità che si presenterà anche in difesa, dove il Milan dovrà chiudere l’acquisto di almeno un centrale per sopperire alle uscite, quantomeno a livello numerico».