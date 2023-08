Kean Milan: la Juventus opterà per questa soluzione! Le ultime. L’attaccante, accostato ai rossoneri, potrebbe rimanere in bianconero

Come rivela Tuttosport Moise Kean alla fine dovrebbe restare alla Juventus a meno di importanti offerte dell’ultimo minuto.

Il Milan aveva chiesto per un prestito: un’idea, non solo dei rossoneri, che non ha solleticato né il giocatore né tantomeno il club bianconero. E così la permanenza della punta appare la soluzione più probabile.