Mercato Milan, notizia incredibile! Resta a Milanello, ha uno sponsor d’eccezione. Il retroscena

Mercato Milan, clamorosa novità sul futuro di Luka Jovic: l’attaccante serbo viaggia verso la conferma per un altro anno. Moncada in pressing

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta per prendere una importante decisione sul futuro di Luka Jovic, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Nel Milan ogni decisione viene presa dopo una votazione interna che vede coinvolte tutte le figure dirigenziali. Sul dossier Luka Jovic, Moncada voterà per il rinnovo: il Milan può esercitare la clausola per prolungare il contratto per un’altra stagione.