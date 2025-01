Mercato Milan, Luka Jovic, attaccante ai margini del progetto rossonero, può lasciare Milanello: si attendono offerte concrete

Come riferito dal quotidiano Tuttosport, non c’è solo Noah Okafor, il cui trasferimento al Lipsia in prestito con diritto di riscatto è ormai concluso in attesa delle consuete visite mediche, tra i calciatori in uscita dal calciomercato Milan di gennaio

Anche Luka Jovic è sul mercato e si attendono proposte per agevolarne l’uscita da Milanello. Ci sono stati contatti con club turchi, in particolare Galatasaray e Fenerbahce.