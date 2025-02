Mercato Milan, Furlani tenta il colpo last minute! Condizioni difficili ma i tifosi possono sognare perchè... Ultimissime

Mercato Milan, Giorgio Furlani tenta il colpo last minute legato a Joao Felix: condizioni difficili, i rossoneri lavorano al prestito

Il calciomercato Milan vuole regalarsi Joao Felix come ultimo colpo della sessione invernale di trasferimenti.

A riferirlo è La Gazzetta Sportiva che spiega che sul giocatore c’era anche l’Aston Villa, che però ha preso Asensio e quindi la concorrenza per i rossoneri non sembra esserci più. Il problema è un altro: il Milan non ha intenzione di pagare un prestito oneroso, l’ingaggio del giocatore più le commissioni. Il Chelsea, da parte sua, non intende farlo partire gratis, magari partecipando anche al pagamento dello stipendio del giocatore portoghese. A questo si aggiunge poi il fatto che Joao Felix non viene visto in via Aldo Rossi come una necessità visto che non ci sono state della partenze nel reparto offensivo oltre a Morata (Jovic, Okafor e Camarda sono ancora in rosa). Insomma, la situazione non è semplice e mancano poche ore alla chiusura del mercato, ma se ci sarà una possibilità il Diavolo si farà trovare pronto.