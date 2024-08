Mercato Milan, che INTRECCIO col West Ham: gli inglesi preparano un altro SGARBO dopo Fullkrug! Ecco il loro obiettivo

In questa sessione estiva il mercato Milan si è trovato spesso a scontrarsi col West Ham per obiettivi comuni. Su tutti Niclas Fullkrug, obiettivo del diavolo per l’attacco ma approdato proprio agli Hammers. L’affare ormai in chiusura dei rossoneri è quello per Youssouf Fofana, anch’esso corteggiato dal West Ham.

Ora gli inglesi, come fa sapere Sport Mediaset, stanno preparando l’ennesimo sgarbo: nel loro mirino è finito Tammy Abraham. L’attaccante è valutato dalla Roma circa 30 milioni di euro: una cifra proibitiva per il mercato italiano, meno per quello della Premier League.